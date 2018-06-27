عوالق ترابية وسحب رعدية.. حالة الطقس خلال فعاليات سوق عكاظ

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، توقعات للحالة الجوية ومؤشرات جودة الهواء الخاصة بفعاليات سوق عكاظ في دورته الـ12 بمحافظة الطائف.

وتشير التوقعات التي أصدرتها الهيئة على مدار الـ5 أيام القادمة، إلى تكون السحب الرعدية خلال فترة المساء وقد تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة، اليوم الأربعاء خلال انطلاق فعاليات سوق عكاظ. في حين تشير التوقعات لليوم الثاني من الفعالية الخميس إلى تأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة.

بينما يتوقع بمشيئة الله تكون سحب رعدية ممطرة خلال اليوم الثالث والرابع الذي يوافق الجمعة والسبت، وتشهد الحالة الجوية يوم الأحد القادم بمشيئة الله تأثر الرؤية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة.

وتواكب الهيئة إصدار توقعات الحالة الجوية ومؤشرات جودة الهواء لفعالية سوق عكاظ على مدار الأسبوعين، حيث تواكب الهيئة إصدار توقعات الحالات الجوية للفعاليات والمناسبات التي تقام بالمملكة.