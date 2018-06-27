جامعة الملك خالد تعلن بدء القبول ببرامج الماجستير مدفوعة الرسوم
أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الدراسات العليا، فتح باب القبول للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق ببرامج الماجستير مدفوعة الرسوم للعام الجامعي القادم 1439 /1440هـ , ابتداًء من الأحد المقبل الموافق 17 / 10 / 1439 هـ وحتى السبت 23 / 10 / 1439 هـ عبر موقع الجامعة الإلكتروني : هنا .
وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد آل فائع أن القبول متاح للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا في الجامعة في عدد ( 9 ) برامج، منها ( 8 ) برامج مستحدثة تمت الموافقة عليها واعتمادها هذا العام .
وأشار إلى أن برامج الماجستير المتاحة تقدم في كليات (الشريعة وأصول الدين، والتربية، والأعمال, وعلوم الحاسب الآلي ، الهندسة ) ، مؤكدًا أهمية الالتزام بالفترة المحددة للقبول، والاطّلاع على شروط ومتطلبات القبول، كذلك أهم المعلومات للتقديم عبر البوابة الإلكترونية، والدليل الإرشادي الإجرائي للقبول الإلكتروني ، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان خاص بالبرامج مدفوعة الرسوم التي تلبي حاجة المجتمع وسوق العمل وتتسق مع ما تتطلبه المرحلة المقبلة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ يومين
موفقين خير بإذن شاء الله ,,