جامعة الملك خالد تعلن بدء القبول ببرامج الماجستير مدفوعة الرسوم

أبها(صدى):

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الدراسات العليا، فتح باب القبول للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق ببرامج الماجستير مدفوعة الرسوم للعام الجامعي القادم 1439 /1440هـ , ابتداًء من الأحد المقبل الموافق 17 / 10 / 1439 هـ وحتى السبت 23 / 10 / 1439 هـ عبر موقع الجامعة الإلكتروني : هنا .

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد آل فائع أن القبول متاح للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا في الجامعة في عدد ( 9 ) برامج، منها ( 8 ) برامج مستحدثة تمت الموافقة عليها واعتمادها هذا العام .

وأشار إلى أن برامج الماجستير المتاحة تقدم في كليات (الشريعة وأصول الدين، والتربية، والأعمال, وعلوم الحاسب الآلي ، الهندسة ) ، مؤكدًا أهمية الالتزام بالفترة المحددة للقبول، والاطّلاع على شروط ومتطلبات القبول، كذلك أهم المعلومات للتقديم عبر البوابة الإلكترونية، والدليل الإرشادي الإجرائي للقبول الإلكتروني ، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان خاص بالبرامج مدفوعة الرسوم التي تلبي حاجة المجتمع وسوق العمل وتتسق مع ما تتطلبه المرحلة المقبلة .