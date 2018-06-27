” الموانئ ” تعتزم اعتماد مركز لوجستي يربط المملكة بقارات العالم

نايف السالم(صدى):

أعلن المهندس سعد الخلب، رئيس الهيئة العامة للموانئ، عن اقتراب اعتماد برنامج ” المركز اللوجستي ” ، لربط السعودية بقارات العالم، حيث تم رفع البرنامج لمجلس الاقتصاد والتنمية حتى تتم الموافقة عليه، منوهًا إلى أن الموانئ تعد أحد العناصر الأساسية في سبيل خلق المركز اللوجستي.

وأكد ” الخلب ” ، أن توجه الهيئة يركز على تحويل المملكة إلى مركز لوجستي لربط القارات الثلاث ” آسيا، وأفريقيا، وأوروبا ” ، مبينًا أن الهيئة تعمل جاهدة على تفعيل هذا التوجه الجديد.

كما أشار رئيس هيئة الموانئ، إلى أن تحويل المملكة إلى مركز لوجستي، يتطلب العديد من التشريعات، وتطوير منظومة النقل البري، والنقل الجوي، والخطوط الحديدية.

جدير بالذكر، أنه قد جاء ذلك خلال الزيارة الأولى للمهندس سعد الخلب، رئيس الهيئة العامة للموانئ، لميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام، أمس الثلاثاء.