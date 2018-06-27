بالصور.. السويد تتأهل لدور الـ 16 بالثلاثة بجانب المكسيك

ماجد الأشرم(صدى):

انتهت مباراة، المنتخب السويدي ، و المنتخب المكسيكي ، اليوم الأربعاء، بفوز الأول بثلاثية نظيفة في إطارالجولة الأخيرة من دور المجوعات بمونديال روسيا.

وأحرز الهدف الأول للسويد لودفيج في الدقيقة 50، وعزز تقدم السويد اللاعب أندرياس في الدقيقة 62 من ضربة جزاء، و سجل لاعب المكسيك ” إدسون ” الهدف الثالث للسويد في الدقيقة 74 بالخطأ.

وبفوز السويد قد ضمنت التأهل للدور الـ 16 بعد اقتناص 6 نقاط في دور المجموعات، بجانب المكسيك، بعد توديع ألمانيا وكوريا الجنوبية للبطولة عقب التعادل السلبي.