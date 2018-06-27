بالصور.. السويد تتأهل لدور الـ 16 بالثلاثة بجانب المكسيك
انتهت مباراة، المنتخب السويدي ، و المنتخب المكسيكي ، اليوم الأربعاء، بفوز الأول بثلاثية نظيفة في إطارالجولة الأخيرة من دور المجوعات بمونديال روسيا.
وأحرز الهدف الأول للسويد لودفيج في الدقيقة 50، وعزز تقدم السويد اللاعب أندرياس في الدقيقة 62 من ضربة جزاء، و سجل لاعب المكسيك ” إدسون ” الهدف الثالث للسويد في الدقيقة 74 بالخطأ.
وبفوز السويد قد ضمنت التأهل للدور الـ 16 بعد اقتناص 6 نقاط في دور المجموعات، بجانب المكسيك، بعد توديع ألمانيا وكوريا الجنوبية للبطولة عقب التعادل السلبي.
عمار[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يومين
السويد فريق كبير وعنده انجازات كتير بالتوفيق ف دور ال16
خديجه[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يومين
هذا الفريق كتير قوى بتوقع الفوز اليه و البرتغال والوصول للنهائييات ….
همس[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ يومين
ها الفوز كان متوقع لانه فريق عنده كتير انجازات
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يومين
بنتوقع فوزه بالنهائيات ايضا
zezu[ عدد التعليقات: 635 ] نشر منذ يومين
حست كأس العالم..