أمير الباحة يقلد الرائد الغامدي رتبته الجديدة

الباحة(صدى):

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ضابط الحماية المرافق لسمو أمير المنطقة الرائد خالد بن محمد الغامدي، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته من رتبة نقيب إلى رتبة رائد.

وهنأ سموه، الرائد خالد الغامدي بالثقة الغالية من ولاة الأمر -حفظهم الله-, متمنياً له التوفيق والنجاح والمزيد من العمل في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

من جانبه عبر الرائد الغامدي عن سعادته البالغة بترقيته وبتقليد سمو أمير المنطقة له, مؤكداً المضي قدماً نحو تحقيق كل ما من شأنه خدمة الدين ثم الملك والوطن.

حضر التقليد وكيل إمارة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق، ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة والمتحدث الرسمي أحمد بن صالح السياري.