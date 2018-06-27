الجوازات ترد على مقيم انتهت تأشيرة الخروج والعودة لأولاده دون رجوعهم

علي القحطاني(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه من انتهت تأشيرة الخروج والعودة الخاصة بهم دون العودة إلى المملكة، فيتم إسقاطهم مباشرة من النظام بمراجعة إدارة الجوازات.

وقال مقيم في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” السلام عليكم انا مقيم واولادي في مصر انتهت تأشيرة الخروج والعوده ولم يستطيعوا الرجوع الي السعوديه وباقي علي انتهاء الاقامه 25يوم هل استطيع اسقاطهم من النظام والتجديد دون غرامات ” .

وردَّت الجوازات على المقيم، قائلة : ” اهلًا بك، يتم الاسقاط بعد نهاية التأشيرة مباشرة بمراجعة إدارة الجوازات ويتم استحصال المقابل المالي حتى تاريخ التبليغ بخرج ولم يعد ” .