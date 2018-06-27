الجوازات ترد على مقيم انتهت تأشيرة الخروج والعودة لأولاده دون رجوعهم
أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه من انتهت تأشيرة الخروج والعودة الخاصة بهم دون العودة إلى المملكة، فيتم إسقاطهم مباشرة من النظام بمراجعة إدارة الجوازات.
وقال مقيم في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” السلام عليكم انا مقيم واولادي في مصر انتهت تأشيرة الخروج والعوده ولم يستطيعوا الرجوع الي السعوديه وباقي علي انتهاء الاقامه 25يوم هل استطيع اسقاطهم من النظام والتجديد دون غرامات ” .
وردَّت الجوازات على المقيم، قائلة : ” اهلًا بك، يتم الاسقاط بعد نهاية التأشيرة مباشرة بمراجعة إدارة الجوازات ويتم استحصال المقابل المالي حتى تاريخ التبليغ بخرج ولم يعد ” .
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