محكمة عراقية تصدر حكما بإعدام 6 أشخاص أدينوا بالإرهاب

بغداد(صدى):

أصدرت محكمة جنائية عراقية اليوم، حكمًا بالإعدام بحق ستة أشخاص, أدينوا بالتحضير وتقديم الدعم اللوجستي لهجوم إرهابي استهدف سيطرة أمنية ومطعمين اثنين, على الطريق بين محافظتي ذي قار والمثنى جنوب العراق، العام الماضي.

وأفاد المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي بأن محكمة جنايات محافظة ذي قار، نظرت في قضية هؤلاء المتهمين ودورهم في التحضير وتقديم الدعم اللوجستي للهجوم الذي تم تنفيذه بواسطة انتحاريين اثنين، موضحًا أن المدانين الستة اعترفوا أثناء التحقيق القضائي بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي.