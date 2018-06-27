أمريكا تسلط الضوء على السلوك الإيراني الخبيث في المنطقة

واشنطن(صدى):

كشف مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تسليط الضوء على مجمل السلوك الإيراني الخبيث في المنطقة، لافتًا إلى أن الدول المستوردة للنفط من إيران يجب أن تستعد لوقف جميع الواردات منها بدءًا من نوفمبر، مع إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن الولايات المتحدة تحث حلفاءها على خفض واردات النفط من إيران إلى الصفر بحلول نوفمبر، مضيفًا: ” سنعزل تدفقات التمويل الإيرانية، ونتطلع إلى تسليط الضوء على مجمل السلوك الإيراني الخبيث في المنطقة ” .

وأوضح المسؤول، أن وفدًا أمريكيًا سيتجه إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، لتشجيع منتجي النفط على ضمان إمدادات نفط عالمية مع فصل إيران عن السوق في نوفمبر.

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