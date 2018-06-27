  • الأربعاء 27

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. الحوثيون يوافقون على وضع الحديدة تحت إشراف أممي

الحوثيون يوافقون على وضع الحديدة تحت إشراف أممي

الحوثيون يوافقون على وضع الحديدة تحت إشراف أممي
فهمي محمد(صدى):

أبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الأربعاء، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، على موافقة الحوثيين على وضع ” الحديدة ” تحت إشراف أممي.

وكانت الأمم المتحدة قد اشترطت على الحكومة اليمنية، ضمانات أمنية مشددة لسلامة زيارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، والتي بدأت اليوم الأربعاء إلى عدن؛ للتباحث مع الجانب الحكومي بشأن المفاوضات المقبلة بين الحكومة وملشيات الحوثي الإيرانية.


الوسوم:,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 941 ] نشر منذ 1 ساعة

الميلشيات بدأت تضعف وتستسلم

[ عدد التعليقات: 504 ] نشر منذ 1 ساعة

ياريت يتم تهدئة الوضع هناك ما تكون تدخلات صورية

[ عدد التعليقات: 49175 ] نشر منذ 1 ساعة

لابد للظالم من نهايه ,,

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 36 دقيقة

ان شاء الله توقف الحرب في اليمن وينتخبون لهم رئيس مقبول من الجميع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *