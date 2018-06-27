الحوثيون يوافقون على وضع الحديدة تحت إشراف أممي
أبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الأربعاء، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، على موافقة الحوثيين على وضع ” الحديدة ” تحت إشراف أممي.
وكانت الأمم المتحدة قد اشترطت على الحكومة اليمنية، ضمانات أمنية مشددة لسلامة زيارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، والتي بدأت اليوم الأربعاء إلى عدن؛ للتباحث مع الجانب الحكومي بشأن المفاوضات المقبلة بين الحكومة وملشيات الحوثي الإيرانية.
ابو طيف[ عدد التعليقات: 941 ] نشر منذ 1 ساعة
الميلشيات بدأت تضعف وتستسلم
نوير[ عدد التعليقات: 504 ] نشر منذ 1 ساعة
ياريت يتم تهدئة الوضع هناك ما تكون تدخلات صورية
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49175 ] نشر منذ 1 ساعة
لابد للظالم من نهايه ,,
ناصر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 36 دقيقة
ان شاء الله توقف الحرب في اليمن وينتخبون لهم رئيس مقبول من الجميع