الحوثيون يوافقون على وضع الحديدة تحت إشراف أممي

فهمي محمد(صدى):

أبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الأربعاء، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، على موافقة الحوثيين على وضع ” الحديدة ” تحت إشراف أممي.

وكانت الأمم المتحدة قد اشترطت على الحكومة اليمنية، ضمانات أمنية مشددة لسلامة زيارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، والتي بدأت اليوم الأربعاء إلى عدن؛ للتباحث مع الجانب الحكومي بشأن المفاوضات المقبلة بين الحكومة وملشيات الحوثي الإيرانية.