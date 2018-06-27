إعلامي بحريني: الحكومة اليمنية لم تستلم أي مبالغ من تركيا

المنامة(صدى):

تتعمد تركيا دائمًا الإعلان عن تقديمها مساعدات إنسانية مالية أو غذائية للشعب اليمني، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها اليمن والتي تسببت فيها مليشيا الحوثي الإيرانية.

وقال المراسل والإعلامي البحريني، محمد العرب، إن الحكومة اليمنية لم تستلم أي مبالغ من تركيا، مؤكدًا أن المساعدات التي تقدم إلى اليمن أغلبها مقدمة من دول التحالف العربي الداعم للشرعية.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” على مسؤوليتي لم تستلم الحكومة اليمنية اَي مبلغ من تركيا.. والمساعدات نسبة 90% منها مقدمة من التحالف وفِي مقدمتهم السعودية و الامارات و الكويت لهذا على اخوان اردوغان ان يخجلوا ولا يبالغوا بالقفر والتهليل لان اردوغان يستخدمهم مطية لمصالحه ليس الا…سلام على التحالف وتبا لأعداءه ” .

وأضاف: ” حتى المساعدات التركية التي تأتي عن طريق منظمات الامم المتحدة وعلى قلتها وعدم ملائمتها للاحتياجات تكون منتهية الصلاحية يا اخوان اردوغان ” .