نشر : منذ يومين 1٬669 3 فيديوهات متنوعة إذا كان الأبناء يشكون في خيانة الأب لأمهم – الشيخ عبدالعزيز الفوزان الوسوم:السعودية, صحيفة_صدى_الإلكترونية
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ يومين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يجزاك خير ياشيخ ويبارك فيك ,,
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ يومين
الحل بسيط….
بلغو عنه رجل الحسبه اسعد بليله
خيال الماضي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يومين
اذكر حرمتي كانت مشدده علي في كل شي مثل ماذكر فضيلة الشيخ تحاول تبحث عن اي ايدانه لي ع الرغم اني ثقه لله اولا وليس لأجلها لأني لااريط اخون الله ورسوله والمؤمنين في اعراضهم المهم كانت حياتنا جحيم وكنت انا ابحث كذلك عن ادانه والشك الشيطاني مشتعل الى أن تركت البحث ورائي وتركت انا البحث ورائها ولم اعد اغار بشده عليها وهي كذلك لم تعد تغار بشده علي وكل واحد منا ترك ذمة الآخر لخالقه هو يحاسبه في الخفايا .
فصلحت حالنا وتحسن حبنا وزادت ثقتنا ببعضنا وكثرة سعادتنا ولله الحمد .
فالزوجه والزوج لايقعدان كل واحد منهم يبحث عن عثرة الاخر فنتوكل على الله هو حسبنا ونعم الوكيل في كل امور حياتنا والحياه قصيرة لاتستحق ان نعيشها بجحيم ونضيق ع انفسنا .