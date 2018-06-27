” الشورى ” يطالب التأمينات الاجتماعية بتخصيص إعانات لتغطية العجز الاكتواري
طالب مجلس الشورى، صباح اليوم الأربعاء، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بهدف تخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز الاكتواري بصندوق التأمينات الاجتماعية.
كما طالب المجلس ” التأمينات الاجتماعية ” ، بالعمل على تحقيق النسبة المستهدفة للاستثمارات العقارية، وكذلك تضمين مؤشرات قياس الأداء بتقاريرها القادمة.
وناقش ” الشورى ” خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين، المنعقدة صباح اليوم، برئاسة مساعد رئيس المجلس، عدة أمور منها مشروع نظام التجارة الالكترونية، والتقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي ١٤٣٨- ١٤٣٩هـ.
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