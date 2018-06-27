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” الشورى ” يطالب التأمينات الاجتماعية بتخصيص إعانات لتغطية العجز الاكتواري

” الشورى ” يطالب التأمينات الاجتماعية بتخصيص إعانات لتغطية العجز الاكتواري
علي القحطاني (صدى):

طالب مجلس الشورى، صباح اليوم الأربعاء، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بهدف تخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز الاكتواري بصندوق التأمينات الاجتماعية.

كما طالب المجلس ” التأمينات الاجتماعية ” ، بالعمل على تحقيق النسبة المستهدفة للاستثمارات العقارية، وكذلك تضمين مؤشرات قياس الأداء بتقاريرها القادمة.

وناقش ” الشورى ” خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين، المنعقدة صباح اليوم، برئاسة مساعد رئيس المجلس، عدة أمور منها مشروع نظام التجارة الالكترونية، والتقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي ١٤٣٨- ١٤٣٩هـ.

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