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  3. غضب رجل كويتي بسبب التعامل مع ابنه

غضب رجل كويتي بسبب التعامل مع ابنه




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ يومين

الله يعين

[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ يومين

أقول طس بس ليش تطلع معاك في السياره خبل ولا خبل حريم الناس فوضه عندك طيب جاه واحد ماعندو حاله ولا شئ وقلها اطلعي وسرقها من يفيدها وجهك

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