غضب رجل كويتي بسبب التعامل مع ابنه

الجمعة 29
يونيو
معاك حق ,,
الله يعين
أقول طس بس ليش تطلع معاك في السياره خبل ولا خبل حريم الناس فوضه عندك طيب جاه واحد ماعندو حاله ولا شئ وقلها اطلعي وسرقها من يفيدها وجهك
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ يومين
معاك حق ,,
qlq[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ يومين
الله يعين
قوقاز[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ يومين
أقول طس بس ليش تطلع معاك في السياره خبل ولا خبل حريم الناس فوضه عندك طيب جاه واحد ماعندو حاله ولا شئ وقلها اطلعي وسرقها من يفيدها وجهك