بالصور.. 5 سعوديات لمع نجمهن في سماء العلوم الطبية والبحوث عالميا

نايف السالم(صدى):

أثبتت الكثير من الباحثات السعوديات براعتهن وتفوقهن العلمي عالميًا في مجالات العلوم الطبية والبحوث؛ حيث حققن تقديرات علمية عالمية فريدة من نوعها.

وفي السياق نفسه، تعد الدكتورة ماجدة محمد أبو راس، أول سعودية متخصصة في معالجة تلوث البترول في التربة، كما تم إختيارها لتكون أول عربية ضمن فريق وكالة ناسا العلمي لتنفيذ مشاريع علمية وبحثية.

فيما تعتبر الدكتورة سهاد الكِندي، أول امرأة سعودية تحصل على جائزة دولية من العاصمة البريطانية لندن؛ فهي لها إنجازات متعددة في مجال البحث الكيميائي في الداخل والخارج، كما حصلت على الجائزة الدولية لأفضل ملخص بحثي مشترك مع الجامعة ” King College ” في لندن.

واستكمالًا لسلسة نجاح المواطنات عالميًا، تعد الدكتورة سميرة إسلام، من أهم العالمات السعوديات، وهي أول سعودية تحصل على درجة الأستاذيّة في علم الأدوية، وقد قدّمتْ لكلية طب سانت ماري في جامعة لندن، بحثًا في مجال التصنيف الجيني للمجتمع السعودي، ويُعتبر الأول من نوعه.

وتعد الدكتورة حياة سندي، هي أول عالمة سعودية تشغل منصب سفير النوايا الحسنة للعلوم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، كما تم توجيه الدعوة لها للانضمام إلى المجلس الأستشاري العلمي الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة.

وبرزت العالمة الدكتورة غادة المطلق المطيري، عالميًا، وهي أستاذ الكيمياء الصيدلية، والمدير العام لمركز التميز في طب النانو والهندسة في معهد هندسة الطب في جامعة كاليفورنيا، ويتركز عملها على الطب النانوي.