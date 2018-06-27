” هدف ” يوجه رسالة هامة لصاحب العمل بشأن دعم التوطين

حمود العنزي(صدى):

وجه صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، صباح اليوم الأربعاء، رسالة هامة لصاحب العمل بالمملكة، بشأن برنامج ” دعم نمو التوطين بالمنشآت ” .

حيث ناشد ” هدف ” صاحب العمل، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا: ” صاحب العمل: برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت يهدف إلى دعم نمو التوطين في منشأتك، عبر مساهمة (هدف) بدفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية الشهرية، نيابة عن المنشآت التي تحقق نموًا في أعداد الموظفين السعوديين ” .

وأوضح ” هدف ” ، أن قيمة الدعم تتمثل في نسبة تبلغ 20% من الأجر الشهري للموظفات الجدد المحتسبات ضمن أعداد نمو التوطين، وأيضًا نسبة 15% من الأجر الشهري للموظفين الجدد المحتسبين ضمن أعداد نمو التوطين.

فيما لفت الصندوق، إلى أن نمو التوطين يتم احتسابه بدءًا من تاريخ 1/8/2017م، مشيرًا إلى أن مدة برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت هي 24 شهرًا من تاريخ 1/10/2017م، حتى 30/9/2019م، أي لمدة عامين.