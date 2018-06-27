بالصور.. أحدث إطلالات النجمات بدون مكياج

أماني الغامدي(صدى):

استغلت النجمات إجازة الصيف وموسم البحر بعد إجازة عيد الفطر 2018 لينطلقن بحرية تامة نحو الاستمتاع بأوقاتهن حيث لم يترددن بالظهور على الجمهور عبر السوشيال ميديا بملامحهن الطبيعية العفوية وبدون مكياج ومن بينهمن : النجمة اللبنانية نادين نجيم تحبذ دوما الظهور بإطلالة مثالية على جمهورها، لم تتردد اليوم بمشاركتهم بأحدث صورة لها بملامحها الطبيعية خلال قضائها يوما ممتعاً على البحر، وبدت بإطلالة ناعمة وبخدود متوردة، فأثنى المتابعين على جمالها.

فيما استغلت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور ، تواجدها في قبرص بعد إحيائها حفلة غنائية هناك، لتستجم على البحر وتستمتع بأشعة الشمس الصيفية، وظهرت بإطلالة لها بدون مكياج، فبدت جميلة وببشرة مشرقة على الرغم من إخفائها عينيها .

ولم تبالي النجمة المصرية هنا شيحا ، بعيوب بشرتها و انتشار النمش والكلف في وجهها، ونشرت صورة لها بملامحها الطبيعية بدون مكياج، ما جعل الجمهور يثني على جرأتها .

ومن الفنانات اللواتي تحلين بجرأة مؤخرا وظهرن بإطلالة عفوية جميلة بدون مكياج، الممثلة المصرية دنيا سمير غانم، والفنانة الجزائرية كنزة مرسلي خلال اجازتها على البحر ، كما تخلت امينة خليل ايضا عن المكياج باحدث اطلالة لها .