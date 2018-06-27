ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين بدرعا إلى 40 قتيلا

دمشق(صدى):

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد القتلى المدنيين بدرعا إلى 40 قتيل، وذلك جراء القصف الجوي والمدفعي والصاروخي من قبل قوات النظام السوري ومليشياته على عدة قرى وبلدات في الريف الدرعاوي، منذ يوم 19 يونيو الجاري.

وأوضح المرصد، أن القتلى كان من بينهم امرأة وابنها، و7 نساء وطفلتان اثنتان، وعنصران اثنان من الدفاع المدني.

علاوة على ذلك، كشف المرصد السوري عن مقتل 33 عنصر على الأقل من عناصر قوات النظام والمليشيات التابعة له، في حين ارتفع عدد مقاتلي الفصائل المقاتلة الذين قضوا في القصف الجوي والبري والاشتباكات العنيفة إلى 32 شخص على الأقل.

وأفاد المرصد، بوجود معلومات تشير لمزيد من الخسائر البشرية في صفوف الطرفين، نتيجة وجود جرحى بحالات خطيرة، فضلًا عن وجود معلومات عن عدد من المفقودين.