قاض أمريكي يأمر بلم شمل الاسر عند الحدود خلال 30 يوما

واشنطن(صدى):

أصدر قاضي أمريكي أوامره لسلطات الهجرة بلم شمل الأطفال خلال 30 يومًا مع ذويهم الذين تم فصلهم عنهم عند الحدود الأمريكية المكسيكية، وفقًا لسياسة ” صفر تسامح “.

وأمر القاضي دانا سابرو في سان ديجو بلم شمل الأطفال ممن تقل أعمارهم عن خمسة أعوام مع أسرهم خلال 24 يومًا، والأكبر من خمسة أعوام خلال 30 يومًا. كما أصدر القاضي إنذارًا قضائيًا ضد أي عمليات فصل أخرى.

ويعد هذا الحكم مخالفًا لسياسة ” صفر تسامح ” التي أدت الى فصل الأطفال عن ذويهم، الذين يتم إحالتهم للمحاكمة على الفور بعد عبورهم الحدود بصورة غير قانونية. وكانت سبع عشرة ولاية أمريكية، إضافة إلى واشنطن، قد تقدمت بدعوى قضائية تطعن في سياسة إدارة ترامب، حيث قالت إن السياسة تنتهك الحقوق الدستورية للمهاجرين في الحماية المتساوية بموجب القانون ومراعاة الأصول القانونية. كما جاء في الدعوى أن هذه السياسة تنتهك قانون اللجوء الأمريكي.