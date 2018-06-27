الإطاحة بتشكيل عصابي للنصب والاحتيال من جنسية عربية بالرياض
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه في إطار المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، فقد تم بتوفيق الله القبض على عصابة من مخالفي أنظمة الإقامة مكونة من (3) أشخاص من الجنسية الأردنية، وتتراوح أعمارهم بين 39 و 49 عاماً، وذلك بعد توفر الأدلة على ارتكابهم عددًا من جرائم السرقة بالنصب والاحتيال على كبار السن، وذلك باعتراض المركبات التي يقودونها، وافتعال فرضية لارتكابهم حادث دهس، واستدراجهم بالاستعداد للتنازل مقابل تعويض مالي لدفعهم لسحب مبلغ مالي للتعويض من أجهزة الصرف الآلي والتعرف على الأرقام السرية لبطاقة الصرف واستخدامها لاحقًا ببطاقات مزورة في عمليات سحب نقدي وشراء بواسطة نقاط البيع، واتضح من خلال إجراءات الاستدلال الأولية المتخذة بحقهم اتباعهم هذا الأسلوب في ارتكاب أربعة جرائم في مدينة الرياض وجريمتين في محافظة الخرج ومدينة بريدة بمنطقة القصيم، وقد تم إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض .
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع و سلامته واستقراره.
نوير[ عدد التعليقات: 975 ] نشر منذ يومين
اقطعوا ايديهم هاذولا المجرمين
فهد[ عدد التعليقات: 975 ] نشر منذ يومين
هذا اللي نحكي عنه بخصوص الوافدين
M-512🐧[ عدد التعليقات: 528 ] نشر منذ يومين
نفذوا شرع الله العظيم فيهم قطعوا أيديهم أمام الناس لكي كلن يأخذ عظة وعبرة ولايفعل مثل فعلتهم ، سبب كثرة الجرائم هو لعدم تطبيق شرع الله القويم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ يومين
خيبهم الله ,,
,, عاقبوهم اشد عقاب ,, موذين السعوديين وناهبينهم بديارهم وبديارنا ,, قبحكم الله ,,
منصور[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 22 ساعة
مافيه شي اسمه اردني
هؤلاء فلسطينين الاصل تجنيس اردني
الاردني الاصل شهم وطيب وعنده عزة نفس مايدخل في امور النصب والاحتيال لو يموت
جميع الاردنين المتواجدين في الخليج فلسطيمين متجنسين