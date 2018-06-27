وزير التعليم يوافق على إنشاء الجمعية السعودية العلمية للاستزراع المائي

علي القحطاني (صدى):

قام وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، بالموافقة على إنشاء الجمعية السعودية العلمية للاستزراع المائي، على أن تكون جامعة الملك فيصل مقرًا لها.

وعن أهمية هذه الجمعية، فإنها ستوفر عدد من المتخصصين في مختلف مجالات الثروة السمكية في مؤسسات عديدة في القطاع الحكومي والخاص، وكذلك الاهتمام المتزايد بالثروة السمكية في المملكة بشكل عام، وبالاستزراع السمكي بشكل خاص.

وعن رؤية الجمعية، أوضح الدكتور أحمد السقوفي، مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالجامعة، أن رؤية الجمعية الواسعة ستتجلى في إسهامها والتزامها بالتميز في علوم الاستزراع، خصوصًا والثروة السمكية عمومًا من خلال تبادل المعلومات والتكنولوجيا والتعليم؛ لتطوير القطاع بشكل مستدام بالمملكة.