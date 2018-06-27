كراني: أتربة ورياح ستصل من العراق للرياض خلال ساعات

عادل الحربي(صدى):

أعلن الخبير في الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن أجواء العاصمة الرياض ستتأثر برياح وأتربة قادمة من جنوب العراق مرورًا بالكويت وأجزاء من المنطقة الشرقية، خلال ساعات.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” تحرك اتربة من جنوب العراق بسرعة رياح ما بين 30–70 كم/س تؤثر بعون الله تعالى على اجواء العاصمة الرياض خلال الساعات القادمة مرورا بالكويت الخبر الدمام الظهران الأحساء المجمعة أجزاء من الزلفي بريدة عنيزة خاصة الأجواء الشرقية والإنعدام وارد وما بعد الظهيرة بساعتين تحرك تدريجي جنوبا ” .