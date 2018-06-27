كراني: أتربة ورياح ستصل من العراق للرياض خلال ساعات
أعلن الخبير في الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن أجواء العاصمة الرياض ستتأثر برياح وأتربة قادمة من جنوب العراق مرورًا بالكويت وأجزاء من المنطقة الشرقية، خلال ساعات.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” تحرك اتربة من جنوب العراق بسرعة رياح ما بين 30–70 كم/س تؤثر بعون الله تعالى على اجواء العاصمة الرياض خلال الساعات القادمة مرورا بالكويت الخبر الدمام الظهران الأحساء المجمعة أجزاء من الزلفي بريدة عنيزة خاصة الأجواء الشرقية والإنعدام وارد وما بعد الظهيرة بساعتين تحرك تدريجي جنوبا ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ يومين
الله يعطينا من خيرها ويكفينا شرها ,, آمين ,,
qlq[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ يومين
يالبي العجاج
صباغ اللون وطباخ التمر ورياح واتربة وقيض الصيف وحرارة 63
اجواء روعة