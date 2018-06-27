بالصور.. تكلفة الطلاء لهذه النسخة من ماكلارين 675LT أكبر من سعر هوندا سيفيك

متابعات(صدى):

ظهرت سيارة ماكلارين 675LT سبايدر في ديسمبر 2015 ، وكانت جميع النماذج الـ 500 قد تم بيعها بنهاية الشهر التي أعلن فيه عن السيارة , ونرى هنا واحدة من سيارات الإنتاج التي تبلغ قيمتها 377.834 دولار بأسعار الصرف الحالية تحمل طلاء مثير من قسم MSO بالشركة واسم الطلاء MSO Amazon Color stream وهو يذكرنا على الفور بلون الحرباء الذي ظهر على العديد من السيارات في التسعينات. ويتحول الطلاء بين ظلال اللون الأخضر والأزرق والأرجواني ، وفقًا للزاوية التي ينظر للسيارة منها.

ويبلغ سعر اللون الجديد 38493 ألف دولار وهذا الخيار لم يكن حتى الخيار الأقل كلفة حيث أن المشتري الأصلي للسيارة يمكنه الحصول على باقة ألياف الكربون من MSO بسعر 42.125 دولار بالإضافة إلى ذلك ، بلغ سعر المصدات الأمامية ذات الفتحة الإضافية 10.252 دولار.

وتأتي السيارة بمحرك V8 سعة 3.8 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 666 حصانا و700 نيوتن-متر من عزم الدوران. وتزن السيارة 1270 كجم، ويمكنها التسارع لتصل إلى 62 ميلا في الساعة (100 كيلومترا في الساعة) في 2.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 203 ميلا في الساعة (326 كيلومترا في الساعة).