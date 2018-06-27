حضوره الجلسات دون قيود.. العدل تحفظ 17 حق للمتهم عند المحاكمة

حمود العنزي(صدى):

كشفت وزارة العدل، عن 17 حق من حقوق المتهم عند المحاكمة، تضمنت حضوره الجلسات دون قيود أو أغلال وأن تتلى عليه لائحة الدعوى باللغة التي يفهمها.

وتضمنت الحقوق:

1- للمتهم الحق في تبليغه بالحضور قبل انعقاد جلسة المحكمة بوقت كاف، ويجوز إحضاره إذا كان مقبوض عليه وهو متلبس بالجريمة إلى المحكمة فورًا وبغير ميعاد.

2- للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه.

3- يحكم على المتهم غيابيًا، ولا يحكم عليه بعد حضوره.

4- يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال وتجري المحافظة اللازمة عليه، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدوعى، إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك، وعلى المحكمة أن تحيطه علمًا بما اتخذ في غيبته من إجراءات.

5- توجه المحكمة التهمة إليه في الجلسة، وله الحق في أن تتلى عليه لائحة الدعوى باللغة التي يفهمها إذا لم يكن يجيد العربية، وأن توضح له، وأن يعطى صورة منها وتدون ما يفيد تسلم المتهم صورة اللائحة في ضبط القضية، ثم بعد ذلك تسأله المحكمة عن الجواب.

6- له الحق في طلب سماع من يرى من شهود، والنظر فيما يقدمه من أدلة.

7- للمتهم الحق في أن يقدم ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوبًا مؤرخًا وموقعًا ليضم إلى ملف القضية.

8- للمتهم الحق أثناء المحاكمة أن يكون آخر من يتكلم.

9- إذا صدر حكم جزائي على المتهم فلا يجوز أن ترفع عليه دعوى جزائية أخرى في نفس الأفعال والوقائع التي صدر في شأنها الحكم.

10- يستطيع المتهم طلب استئناف على كل حكم صادر عليه بالإدانة أو بعدم الاختصاص، وعلى المحكمة علامه بهذا الحق حال النطق بالحكم.

11- ويحق له الاعتراض على الحكم في مدة الاعتراض وهي 30 يومًا من تاريخ تسلمه صورة الحكم.

12- للمتهم تقديم اللائحة الاعتراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على طلباته التي تؤيد اعتراضه.

13- يحق للمتهم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة عليه في حالات محددة المادة.

14- يحق للمتهم تعويضًا ماديًا ومعنويًا لما أصابه من ضرر إذا حكم عليه بعدم الإدانة بعد طلب إعادة النظر.

15- ومن حق المتهم الإفراج عنه حالًا إذا كان الحكم صادرًا بعدم الإدانة أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أ إذا أمضى مدة العقوبة المحكمة ببها أثناء توقيفه.

16- وله الحق في احتساب المدة التي أمضاها موقوفًا بسبب القضية قبل الحكم من مدة السجن المحكومة بها عند تنفيذها.

17- ولكل من أصابه ضرر، نتيجة اتهامه كيدًا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.