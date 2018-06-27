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الإطاحة بعصابة لسرقتها منازل ومحلات تجارية واستراحات خاصة بالقصيم

الإطاحة بعصابة لسرقتها منازل ومحلات تجارية واستراحات خاصة بالقصيم
سالم المطيري(صدى):

تمكنت شرطة منطقة القصيم من القبض على عصابة مكونة من سبعة متهمين، بينهم 4 مواطنين و3 مقيمين؛ وذلك بعد توفر الأدلة على ارتكابهم جرائم سرقة من منازل ومحلات تجارية واستراحات خاصة، حيث تم إيقاف المتهمين وإشعار فرع النيابة العامة.

ووفقًا لما صرح به المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، فإن ذلك جاء ذلك في إطار المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على المال وتعقب مرتكبيها.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 975 ] نشر منذ يومين

عقابهم اشد العقوبة هاذولا المجرمين

[ عدد التعليقات: 524 ] نشر منذ يومين

حسبي الله ونعم الوكيل

[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ يومين

ياليت تقصوا اياديهم عقاباً لهم وردعاً لمن تسول له نفسه ,,

[ عدد التعليقات: 528 ] نشر منذ يومين

لماذا لايتم قطع أيدي السارقين لازم لكي تقل نسبة الجرائم منهم وهذا شرع الله العظيم ، لو مايتم كذا راح تكثر الجرائم وخاصة السرقة.

[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ يومين

يرجعون المسروقات

واذا ماعندهم يتبرعون بأعضائهم لتوفير المبالغ المسروقة

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