الإطاحة بعصابة لسرقتها منازل ومحلات تجارية واستراحات خاصة بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

تمكنت شرطة منطقة القصيم من القبض على عصابة مكونة من سبعة متهمين، بينهم 4 مواطنين و3 مقيمين؛ وذلك بعد توفر الأدلة على ارتكابهم جرائم سرقة من منازل ومحلات تجارية واستراحات خاصة، حيث تم إيقاف المتهمين وإشعار فرع النيابة العامة.

ووفقًا لما صرح به المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، فإن ذلك جاء ذلك في إطار المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على المال وتعقب مرتكبيها.