الإطاحة بعصابة لسرقتها منازل ومحلات تجارية واستراحات خاصة بالقصيم
تمكنت شرطة منطقة القصيم من القبض على عصابة مكونة من سبعة متهمين، بينهم 4 مواطنين و3 مقيمين؛ وذلك بعد توفر الأدلة على ارتكابهم جرائم سرقة من منازل ومحلات تجارية واستراحات خاصة، حيث تم إيقاف المتهمين وإشعار فرع النيابة العامة.
ووفقًا لما صرح به المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، فإن ذلك جاء ذلك في إطار المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على المال وتعقب مرتكبيها.
فهد[ عدد التعليقات: 975 ] نشر منذ يومين
عقابهم اشد العقوبة هاذولا المجرمين
فيصل[ عدد التعليقات: 524 ] نشر منذ يومين
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ يومين
ياليت تقصوا اياديهم عقاباً لهم وردعاً لمن تسول له نفسه ,,
M-512🐧[ عدد التعليقات: 528 ] نشر منذ يومين
لماذا لايتم قطع أيدي السارقين لازم لكي تقل نسبة الجرائم منهم وهذا شرع الله العظيم ، لو مايتم كذا راح تكثر الجرائم وخاصة السرقة.
qlq[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ يومين
يرجعون المسروقات
واذا ماعندهم يتبرعون بأعضائهم لتوفير المبالغ المسروقة