مدرب كوريا الجنوبية يفقد الأمل: فرصتنا في الفوز على ألمانيا لا تتعدى 1%

طلال الغامدي(صدى):

أوضح سون هيونج مين نجم منتخب كوريا الجنوبية، وشين تاي يانج مدرب الفريق، أن فرصة منتخبهم في الفوز على ألمانيا، اليوم الأربعاء، في ختام فعاليات المجموعة السادسة لكأس العالم في روسيا لا تتعدى 1%.

وأكد ” شين ” ، قائلًا: ” لم يكن لدينا وقت كاف للاستعداد بشكل كامل للمباراة أمام ألمانيا ” ، مضيفًا: ” نواجه بطل العالم، وإذا طورنا من أداءنا الجماعي لا أعتقد أننا سنكون بالخصم الهين، لدينا فرصة 1%، فرصة ضئيلة للغاية، لذا سأحاول إيجاد الفرصة لتحقيق نهاية رائعة لكأس العالم ” .

ومن جانبه، قال اللاعب ” سون ” مؤكدًا على تصريحات مدربه: ” هناك فرصة واحد بالمئة، لكن لازال هناك أمل، لن نستسلم وسنفعل كل ما بوسعنا لتحقيق نتيجة جيدة ” ، مختتمًا: ” لا يمكننا أن ننفي ذلك، ألمانيا أقوى منا، لكن علينا أن نثق في قدرتنا على تحقيق الفوز ” .