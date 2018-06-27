كلية المجتمع بالدمام تفتح باب القبول للطلاب الأحد القادم

الدمام(صدى):

أعلنت كلية المجتمع بالدمام التابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن فتح باب القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بها للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي القادم 439/1440هـ , ابتداءً من الأحد القادم 17 شوال حتى 28 من الشهر نفسه .

وأوضح عميد الكلية الدكتور هيثم بن محمد باحيدرة، أن تقديم طلب الالتحاق يتم من خلال موقع الكلية الإلكتروني هنا , مبيناً أن موعد إعلان نتائج القبول المبدئي للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط القبول سيكون يوم الأحـد 9 من ذي القعـدة، عن طريق الموقع الإلكتروني للكلية ومن خلال إرسال رسالة نصية على رقم الجوال المسجل في طلب الالتحاق، منوهاً بالطلاب المقبولين نهائياً ارسال الوثائق الرسمية للكلية عبر مكاتب البريد السعودي الممتاز خلال الفترة من يوم الإثنين 10ذي القعدة إلى يوم الأحد 16ذي القعدة 1439هـ.