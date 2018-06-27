” الشورى ” يوافق على تعديل نظام المرور ويحدد غرامات تجاوز السرعات
وافق مجلس الشورى، صباح اليوم الأربعاء، على تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 6/11/1437هـ.
وتضمنت التعديلات بعض مواد النظام التي توافق المجلس والحكومة عليها، حيث شملت تعديلات صياغية وتنظيمية وتحديد مبالغ الغرامات الخاصة بتجاوز السرعات.
ووافق المجلس أيضًا في جلسته العادية الخامسة والأربعين، المنعقدة صباح اليوم، برئاسة مساعد رئيس المجلس، على تعديل البند (رابعًا) من المرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22/1/1435هـ، والصادر بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية وذلك بحذف عبارة (ولا تٌسَمع بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به)، الواردة في ذلك البند.
واتخذ ” الشورى ” قراره بعد استماعه إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل بعض مواد النظام المعاد إلى المجلس، عملًا بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة، وذلك بحضور وزير الدولة د. محمد أبو ساق ، عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.
M-512🐧[ عدد التعليقات: 528 ] نشر منذ يومين
هداكم الله يامجلس الشورى ، آه وآخ اقولها من ألم يعذبني من هم تراكم المخالفات المرورية ، انا اتمنى يامجلس الشورى انكم تضعون دراسة جديدة موجهه لي المرور بذات وهي وضع حلول تشجيعية وتحفيزية يطبقها نظام المرور وهي كتالي:
1-عدم تدبيل قيمة المخالفة على الناس ،وهذا الشئ غير جائز لأن هناك أناس يمرون في ظروف صعبة جداً .
2-عند توقف المواطن عند نقطة تفتيش او سواء من قبل رجل الأمن بااي مكان لازم يأخذ بعين الإعتبار هل المواطن من وقعته عليه المخالفة موظف ام عاطل اذا كان عاطل يعطى إنذار أولي وثاني فقط اما موظف فقط يعطى إنذار أولي .
3-من أهم أهم أسس النجاح الذكية وضع حوافز تشجيعية لكل المواطنين وحتى الغير مواطنين وهي تكون ان من يمر عليه وقت طويل كسنة مثلاً بدون مخالفات ولاحوادث تذكر تسقط عنه مخالفات او يعطى جائزة مالية من المرور لأن الدولة غنية جداً من ساهر وغيره والسبب وراء قولي هذا لأن هذا فيه تشجيع لكل مواطن وخاصة فئة الشباب الغالين علينا من فعل الأمور الخاطئة كسرعة وقطع الإشارة والتفحيط وغيره.
4-المسألة يااخواني الاعزاء جداً هامه وضرورية لأنها تعمل على تقليل حوادث المرور وتقليل نسبة الوفيات لدينا .
5- المسألة لاتقتصر على موضوع أمان المرور وتقليل نسبة المخالفات من الناس لا هناك موضوع أهم وهو تشجيع الناس على حب وطنهم وهو بوضع مزايا وحوافز لكل من يساعد على تنظيف مدينته من كل شئ وإبلاغ عن اي شئ يضر مجتمعه وله مكافأة ، سبحان الله العظيم رب العرش العظيم الله برحمته العظيمه أدخل إنسان الجنة بسبب شجرة وإنسان أسقى كلب يلهث ! فلماذا احنا لانملك ولو قليل من الرحمة!! ):
ابو ابراهيم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يومين
اللي اعرفه ان تدبيل المخالفات انتهى خلاص
اذا تستعلم عن المخالفة من ابشر تجدها مضاعفة
واذا تستعلم من الصراف تجدها غير مضاعفة ويمكنك سدادها بدون اي زيادة
حاول تتأكد بنفسك و ان شاء الله تلاقي خير
فهد[ عدد التعليقات: 975 ] نشر منذ يومين
غرامات تجاوز السرعات من اهم النقاط التي اتخذتموها
نوير[ عدد التعليقات: 524 ] نشر منذ يومين
حقيقي المكافات ستساعد في التغيير وفكرة جيدة
فيصل[ عدد التعليقات: 524 ] نشر منذ يومين
موفقين ان شاء الله
M-512🐧[ عدد التعليقات: 528 ] نشر منذ يومين
ابو إبراهيم تراك لخبطت مخي ، فهمنا تكفى ياتختور هخخ
نوير[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ يومين
يقولك ما عاد فيه تبديل مخالفات ها الحين
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ يومين
التدبيل للمخالفات باي حق تدبل على المواطن المواطن لويتلك قيمة المخالفه في حينها ثق بالله لم يتردد بالسداد ولم يسمح للمرور بتدبيل مخالفته
أما أن يزيد المرور الاعباء الماليه على المخالف بالتدبيل للمخافه هذا والله لا يجوز
ولاتقره شريعه
نحن لسنا في موقع الدفاع عن المخالفين
لأنظمة المرور المخالف يستحق العقاب وسلامة الطريق من أولوياتنا
والعقاب للخالمفين سوآ تأديبيآ أوماليآ شي مرحب فيه وهذا يطبق في كل دول العالم
ولكننا ضد التدليل المخالفات وضد تحميل المواطن مالأيطيق ..
ابو طيف[ عدد التعليقات: 524 ] نشر منذ يومين
صار تجاوز ااسرعات موضة ها الايام
فهد[ عدد التعليقات: 975 ] نشر منذ يومين
حقيقة اخي ابو طيف صار كلو يفحط ها الايام
M-512🐧[ عدد التعليقات: 528 ] نشر منذ يومين
يااستاذة نوير ابو ابراهيم يقول اذا تستعلم من نظام ابشر تجدها مضاعفة!! والنقطة الثانية يقول اذا تستعلم من الصراف تجدها غير مضاعفة ههخخ لخبط مخي اصدق اي واحد منهم الاولى ولا الثانية ههخخ😂😹💔
نوير[ عدد التعليقات: 975 ] نشر منذ يومين
اكيد تصدق الاوفر يا اخي ههههههههه
m-512
صداوي[ عدد التعليقات: 1906 ] نشر منذ يومين
كلام أبو إبراهيم صحيح .تسديد المخالفات عن طريق البنك أفضل مافيه تدبيل يعني اذا المخالفه حصلتها في أبشر مدبله من 300 الي 500 تسددها في البنك 300 . يعني لا تسدد عن طريق أبشر المرور. راح تسددها مدبله.
من واقع تجربه