الحوثيون يقصفون المناطق السكنية بالحديدة

فهمي محمد(صدى):

قامت مليشيا الحوثي الإيرانية بشن قصفًا عشوائيًا على المناطق السكنية بالمناطق المحررة بالساحل الغربي؛ مما أسفر عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين وخسائر مادية في منازلهم وممتلكاتهم.

حيث قصف الحوثيون، منزل مواطن بمنطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه؛ مما تسبب في إلحاق أضرار بالمنزل دون ضحايا في صفوف الأسرة؛ لكونها نزحت من المنزل في وقت سابق الى مناطق آمنة، وذلك وفقًا لمصدر في الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية اليمنية.

وفي ذات السياق، تمكنت قوات المقاومة المشتركة خلال عملية تمشيط، من العثور على كميات كبيرة من الألغام الأرضية خلفتها ميليشيا الحوثي في فناء أحد منازل المواطنين شرق الجاح.

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