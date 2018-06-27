وزير حقوق الإنسان اليمني يُثني على الدور الإيجابي للتحالف في اليمن والحديدة

فهمي محمد(صدى):

أثنى محمد عسكر، وزير حقوق الإنسان اليمني، على الدور الايجابي الذي تقوم به دول التحالف العربي في اليمن والحديدة، من خلال عمليات إغاثية ومساندة إنسانية مستمرة.

حيث أشار ” عسكر ” خلال الندوة التي نظمتها وزارة حقوق الإنسان اليوم، في العاصمة الفرنسية باريس بعنوان ” الحديدة إلى أين ؟ ” ، إلى قيام مليشيات الحوثي الإيرانية بالنهب والاستيلاء على الموارد الإنسانية ومهاجمة سفن الإغاثة.

كما أكد ” عسكر ” على حالات القتل والاعتقال التي يتعرض لها سكان الحديدة، من نشطاء وصحفيين وضحايا عمليات زراعة الألغام من الأطفال والنساء, وكذلك الحالة الإنسانية الصعبة التي يعاني منها أبناء الحديدة، في ظل سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية وممارستها لأبشع الأساليب الإجرامية ضدهم.