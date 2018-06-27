رئيس حزب القوات اللبنانية: لولا مساعدة المملكة لليمن لسيطرت عليها إيران

بيروت(صدى):

أوضح رئيس حزب ” القوات اللبنانية ” سمير جعجع، أن أزمة اليمن ستنتهي قريبًا، لافتًا إلى أن تدخل المملكة لحماية الأراضي اليمنية حكيمًا لدرء خطر السيطرة الإيرانية التي تدعم مليشيا الحوثي عن الأراضي اليمنية.

وقال ” جعجع ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” مؤكدًا أنه: ” لو لم يتم التدخل في اليمن لكانت وقعت تحت السيطرة الإيرانيّة وما سينتج عليه من تعاظم لأزمة الشرق الأوسط ” ، مضيفًا: ” لذلك أعتبر أن التدخل السعودي في اليمن كان حكيمًا ” .

وتابع سمير جعجع في تغريدة أخرى: ” من تدخل من لبنان في الأزمة اليمنيّة، تدخّل لأسباب إيديولوجيّة أمّا أنا فلا أطرح هذه المسألة من الناحية الإيديولوجيّة وإنما العمليّة. فإذا تم الإنتهاء من هذه الأزمة سيتم العمل بعدها على إنهاء الأزمة السوريّة وما سيترتب من نتائج على لبنان جراء هذا الأمر ” .