ذكرى انقلاب حمد على والده.. يوم تحولت قطر لولاية إيرانية

طلال الضوي(صدى):

تحل، اليوم الأربعاء، ذكرى انقلاب حمد بن خليفة آل ثاني، على والده خليفة بن حمد آل ثاني، الذي كان يواجد خارج قطر أنذاك، حيث دشَّن مغردون سعوديون وسم ” ذكرى عقوق حمد بوالده ” للتعبير عن رفضهم لهذا الانقلاب.

واعتبر المغردون، أن هذا اليوم بمثابة تحويل قطر من دولة قطرية إلى ولاية إيرانية، حيث كتب أحدهم : ” اليوم المشؤوم للقطريين وقطر يوم حول قطر من دولة خليجية الى ولاية ايرانيه حينما اتمن الشيخ خليفة ولي عهده وابنه العاق حمد وسافر للراحة لينقلب عليه الابن العاق ومن المصادفة سبحان الله يوم الثلاثاء ذلك اليوم ان حوى بيتين مطابقان للحادثة ” .

وأضاف كاتب آخر : ” في مثل هذا اليوم رافق والده إلى المطار لتوديعه ثم انقلب عليه و منعه من العودة ولم يكتفي بذلك فقام بإصدار مذكرة إحضار و اتهم اباه بخيانة الأمانة.. تعتبر هذه جريمة العقوق الأبشع في تاريخنا المعاصر، ليست بغريبة فتاريخ قطر حافل بهذه الجرائم ” .

كتب مغرد : ” اليوم ٢٧ يونيو ذكرى أشهر قصة عقوق الوالدين في العصر الحديث حيث غدر هذا الديناصور بوالده وقام بالإنقلاب عليه ولم يكتف بذلك بل قام بملاحقته قضائيا عبر الإنتربول وهو في منفاه لكنه لم يستطع سجنه لأختيار والده الإقامة في الإمارات في فترة ما لهذا هو يكره الإمارات ” .

وأكد المغردون أن قطر تنتقم من الدول العربية لرفضها هذا الانقلاب، فقال أحدهم : ” مصر كانت من أوائل الدول التي كانت ضد انقلاب قطر وحاولت إرجاع الشيخ خليفة للحكم.. من وقتها و تنظيم الحمدين يزعزع استقرار مصر من خلال ميليشيات الاخوان الهاربين لدى قطر منذ الستينيات من القرن الماضي وكان اولهم القرضاوي الذي منحه تنظيم الحمدين الجنسية ” .

وتابع : ” يقلكم النظام القطري هو زعلان لانه السعودية وقفت مع ابوه المطرود ما كفاه طرد واذلال ابوه يعاقب كل من تعاطف معه يا بجاحتك يا فاجر ” .

وأضاف آخر : ” تُعجَّلُ لعاقِّ الوالدين العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، وينال جزاء عقوقه فيها، قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: (ما مِن ذَنْبٍ أجدر أن يُعجِّل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدَّخر له في الآخرة من البغي، وقطيعة الرحم ” .