ذكرى انقلاب حمد على والده.. يوم تحولت قطر لولاية إيرانية
تحل، اليوم الأربعاء، ذكرى انقلاب حمد بن خليفة آل ثاني، على والده خليفة بن حمد آل ثاني، الذي كان يواجد خارج قطر أنذاك، حيث دشَّن مغردون سعوديون وسم ” ذكرى عقوق حمد بوالده ” للتعبير عن رفضهم لهذا الانقلاب.
واعتبر المغردون، أن هذا اليوم بمثابة تحويل قطر من دولة قطرية إلى ولاية إيرانية، حيث كتب أحدهم : ” اليوم المشؤوم للقطريين وقطر يوم حول قطر من دولة خليجية الى ولاية ايرانيه حينما اتمن الشيخ خليفة ولي عهده وابنه العاق حمد وسافر للراحة لينقلب عليه الابن العاق ومن المصادفة سبحان الله يوم الثلاثاء ذلك اليوم ان حوى بيتين مطابقان للحادثة ” .
وأضاف كاتب آخر : ” في مثل هذا اليوم رافق والده إلى المطار لتوديعه ثم انقلب عليه و منعه من العودة ولم يكتفي بذلك فقام بإصدار مذكرة إحضار و اتهم اباه بخيانة الأمانة.. تعتبر هذه جريمة العقوق الأبشع في تاريخنا المعاصر، ليست بغريبة فتاريخ قطر حافل بهذه الجرائم ” .
كتب مغرد : ” اليوم ٢٧ يونيو ذكرى أشهر قصة عقوق الوالدين في العصر الحديث حيث غدر هذا الديناصور بوالده وقام بالإنقلاب عليه ولم يكتف بذلك بل قام بملاحقته قضائيا عبر الإنتربول وهو في منفاه لكنه لم يستطع سجنه لأختيار والده الإقامة في الإمارات في فترة ما لهذا هو يكره الإمارات ” .
وأكد المغردون أن قطر تنتقم من الدول العربية لرفضها هذا الانقلاب، فقال أحدهم : ” مصر كانت من أوائل الدول التي كانت ضد انقلاب قطر وحاولت إرجاع الشيخ خليفة للحكم.. من وقتها و تنظيم الحمدين يزعزع استقرار مصر من خلال ميليشيات الاخوان الهاربين لدى قطر منذ الستينيات من القرن الماضي وكان اولهم القرضاوي الذي منحه تنظيم الحمدين الجنسية ” .
وتابع : ” يقلكم النظام القطري هو زعلان لانه السعودية وقفت مع ابوه المطرود ما كفاه طرد واذلال ابوه يعاقب كل من تعاطف معه يا بجاحتك يا فاجر ” .
وأضاف آخر : ” تُعجَّلُ لعاقِّ الوالدين العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، وينال جزاء عقوقه فيها، قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: (ما مِن ذَنْبٍ أجدر أن يُعجِّل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدَّخر له في الآخرة من البغي، وقطيعة الرحم ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ يومين
اعوذ باالله من حالهم ،،،
,, بشر اهل الخيانه باالإهانه في الدنيا والآخره ,,
فهد[ عدد التعليقات: 975 ] نشر منذ يومين
العاق توقع منه اي شئ اذا غدر بوالده ويش راح تستنى منه
فيصل[ عدد التعليقات: 524 ] نشر منذ يومين
صارت قطر من ها اليوم ولاية خاوية وشذت عن العرب
نوير[ عدد التعليقات: 975 ] نشر منذ يومين
مفكرين انه الناس راح تنسى تاريخهم
عاق الوالدين حمد الجاسوس العميل الخائن
نهى[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ يومين
في مثل هذا اليوم رافق والده إلى المطار لتوديعه ثم انقلب عليه و منعه من العودة ولم يكتفي بذلك فقام بإصدار مذكرة إحضار و اتهم اباه بخيانة الأمانة.. ماذا تنظرون من واحد عمل هيك بابيه
هاذولا يبعيوا اي شئ من اجل السلطة والمنصب
تركي[ عدد التعليقات: 524 ] نشر منذ يومين
قطر تنتقم من الدول العربية لرفضها هذا الانقلاب
ولن تقف عن تجاوزتها ضد العرب ولن ننسى هذا الانقلاب
الجوهرة[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ يومين
تحولت قطر للي بيدفع اكثر مو ايران بس ما تتذكرون قاعدة العديد
مليكة[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ يومين
العقوق يرد في الدنيا قبل الاخرة وراح ينال جزاءه
ناصر[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ يومين
مو بس مصر اللي يحاولون زعزعة استقرارها كل الدول االعربية
الجوهرة[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ يومين
الله ينتقم منهم التاريخ لا ينسى ابدا
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1815 ] نشر منذ يومين
قال تعالى : ((وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً..)) الإسراء الآية : 23 ـ 24
وقال تعالى : ((وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا ..)) البقرة ، الآية : 83))
وفي الصحيح قال ابن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله،
قال: الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال: بر الوالدين قلت ثم أي قال: الجهاد في سبيل الله ولو استزدته لزادني)
صحيح مسلم.
وبهذه المناسبه أنقل لكم هذه القصيده
التي تدمي القلب لحال رجل ربى عياله واحسن التربيه ونكروا الجميل
قال الذي يقرا بليا مكاتيب = ياللي تقرون العمى من عنـاكم
يا عيالي اللي تشرفون المراقيب = تريضوا لي واقصروا من خطاكم
خذو كلام الصدق مابه تكاذيب = مثل السند مضموم للي وراكم
يا عيال لا صرتوا ضيوف ومعازيب = ترى الكلام الزين ملحة قراكم
وتروا السبابه من كبار العذاريب = وهرج البلايس ما يطول لحاكم
المذهب الطيب فهو مذهب الطيب = والمذهب الخايب يبور نساكم
يا عيال ما سرحتكم باللواهيب = يا عيال ما عمر المعزب ولاكم
ياما توليت القبايل تقل ذيب = من خوف لا ينقص عليكم عشاكم
وياما شريت السمن من عرض ما جيب = يفزقلبي يوم يبكي حداكم
وياما قطعت من الفيافي العباعيب = ندور من صيد البراري غذاكم
يا عيال دوكم لحيتي كلها شيب = هذا زمان قعودنا في ذراكم
قمت اتوكا عوج المصاليب = قصرت خطانا يوم طالت خطاكم
عطوني القرضه عليكم مطاليب = عطوني القرضة جزى من جزاكم
لابد يوم عاوي دوني الذيب = بالقبر ما افرق طيبكم من رداكم
ماني بفاضحكم بوسط الاجانيب = با عمالكم يدرون كل اقرباكم
لو كان تدرون الردي والمعاييب = صرتوا مع المخلوق مثل خوياكم
خوالكم بالطيب تروي المغاليب = ولو تتبعون الجد محد شناكم
وش علمكم يا تاركين المواجيب = حسبي عليكم هالردى وين جاكم
يالله عسى اعماركم شمسها تغيب = يعتم قمركم ثم تظلم سماكم
يا علكم في حاميات اللواهيب = ياللي على الوالد خبيث لغاكم
شفت الجفا والحيف والغلب والريب = بضلوعكم لا بيض الله قراكم
اطلب عسى نساكم ما تحمل ولا تجيب = ولا احد من الوغدان يمشي وراكم
اخسوا خسيتوا يا كبار اللغابيب = اهبوا هبيتوا يقطع الله نماكم
ابو متعب[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يومين
ابو حمد كان الشعب القطري يعيش في فقر وجهل وجوع ولكن لما مسك الابن حمد الحكم تغير البلد ونافس بلدان العالم بالتطور وغيره
فهد[ عدد التعليقات: 975 ] نشر منذ يومين
وكيف تطور اخي ابو متعب بالارهاب وبيع اخوته وارضه وعرضه وكل شئ
qlq[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ يومين
ارهاربيين
X[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ يومين
لا بارك الله في بلد يحكمه ابن عاق انقلب على والده يبشر في الخيبة والخسران لعنة الله عليه وعلى الحمد الآخر الشيطان الذي اغواه بالانقلاب
سالم اليامي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يومين
وانتم وش دخلكم في شؤون قطر
بعدين هذا حال كل الاسر الحاكمه في الخليج كلها غدر وخيانه ومؤمرات واغتيالات
اقروا تاريخ ال سعود وتاريخ ال نهيان وتاريخ ال صباح
ابو احمد[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ يوم واحد
هذا عاق ماينتضرون اهل قطر من عاق اللى سوى فى ابوه كيذا اكيد مافقلبه رحمه ولافيه خير لشعبه