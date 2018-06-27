توجيهات بتشكيل لجنة عليا للتدقيق الأخير لمدونة الأحكام

عادل الحربي (صدى):

أوضحت مصادر أنه تم إصدار توجيهات عليا بتشكيل لجنة جديدة للتدقيق والمراجعة الأخيرة، لأعمال اللجان القضائية المكلفة بتدوين الأحكام القضائية؛ وجاءت تلك التوجيهات؛ لوضع سقف أعلى وأدني للأحكام والحد من التفاوت في الأحكام المتشابهة.

وعملت الهيئة العليا التي رأسها وزير الشؤون الإسلامية السابق الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، على جمع وتدقيق وتدوين مجموعة من الأحكام؛ وذلك بهدف تقنين الأحكام التعزيرية في كافة المحاكم شاملة: ” المحاكم الجزائية والعامة والأحوال الأسرية والتجارية والعمالية ” .

حيث وصلت لجمع عدد من الأحكام المتخصصة، التي تم رفعها للجهات العليا؛ لتصدر توجيهات بتدقيق ومراجعة جميع تلك الأحكام وعرضها في شكلها الأخير على المقام السامي؛ وذلك لصدور أمر ينظم صدور الأحكام المتشابهة ويحد من تفاوتها.