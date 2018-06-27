التونسي فوزاعي والبرازيلي باسوس يلتحقان بصفوف العدالة

نواف السالم(صدى):

تعاقدت إدارة نادي العدالة مع المهاجم البرازيلي، ليوناردو باسوس ألفيس، من مواليد 1989م، حيث سبق له أن لعب مع فريق النادي العربي الكويتي، وفريق نادي الرفاع البحريني، وفرق أندية الطائي والاتفاق والمجزل في المملكة.

وفي السياق نفسه، أتمت الإدارة التعاقد مع اللاعب التونسي يوسف بن السعيد فوزاعي، الذي يلعب كصانع ألعاب، وهو من مواليد 1987م، وسبق له لعب في نـادي الملعب التونسي، ومع فريق نادي المعلب القابسي، ومع فريق نادي الجمعية الرياضية بجربة، ومع فريق النادي الرياضي لحمام الأنف.