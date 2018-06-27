بالفيديو.. رجل بملابسه الداخلية يعتلي جناح طائرة ويثير ذعر الركاب

متابعات(صدى):

أثار شاب حافي القدمين ولا يرتدي سوى ملابس داخلية ضجة واسعة بمطار أتلانتا ، عقب قفزه على جناخ طائرة ركاب واقفة ، وطرقه المستمر على نوافذ الطائرة قبل القبض عليه من قبل الشرطة .

وأظهرت لقطات فيديو نشرها ركاب داخل الطائرة على الإنترنت رجلًا حافي القدمين لا يرتدي سوى سرواله التحتي يتحدث إلى نفسه على ما يبدو، ويسير بالقرب من الطائرة.

وأوضحت ستيفاني براون، المتحدثة باسم شرطة أتلانتا في بيان، أن الرجل “اقترب من الطائرة، وقفز على الجناح وبدأ يطرق على النوافذ. وجرى اقتياده للحجز بعد خمس دقائق دون مقاومة”.

وقالت براون، إن الرجل يدعي “ جهرين جونز وعمره 19 عامًا، ووجهت له تهم الاعتداء الإجرامي وارتكاب فعل فاضح في مكان عام، وعرقلة ضباط تنفيذ القانون ” .

وأكد مسؤولون في مطار هارتسفيلد-جاكسون، الذي يعد أكثر مطارات العالم ازدحامًا على تويتر، أنه لم يكن للواقعة أي تأثير على العمل في المطار.