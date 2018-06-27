لاعب السويد يتلقى تهديدات بالقتل

نواف السالم(صدى):

أوضح قائد منتخب السويد أندرياس غرانكفيست، عن تلّقي زميله جيمي دورماز، بعد تسببه بالركلة الحرة التي جاء منها هدف الفوز لألمانيا، والتي أبقت على آمال ” المانشافت ” في التأهل إلى الدور الثاني لكأس العالم في روسيا.

وأشار ” غرانكفيست ” في مؤتمر صحافي، إلى أن: ” عندما علمنا بالمسألة (التهديدات)، شعر الفريق بغضب، هذا أمر غير مقبول. ” ، مضيفًا: ” شخص قوي جدًا، ستخرج المجموعة من هذه القصة وهي أقوى من السابق ” .

ومن الجدير بالذكر، إنه جاءت تصريحات لاعب السويد قبل مواجهة المكسيك في مباراة مصيرية إقصائية للطرفين ستحدد هوية المتأهل إلى الدور الثاني لكأس العالم.