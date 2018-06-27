بعد 30 شهرًا من تطبيقها.. دراسة أثار رسوم الأراضي البيضاء

عادل الحربي(صدى):

صدرت توجيهات إلى وزارة الإسكان، بدراسة أثر تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، بعد مرور أكثر من 30 شهرًا على إقرار مجلس الوزراء نظام رسوم الأراضي البيضاء.

وأكدت مصادر مطلعة، أنه ستم توضيح آثار الرسوم عبر تقارير تبين قيمة الفواتير الصادرة ومساحات الأراضي التي فرضت عليها الرسوم بشكل دوري.

وأوضحت أن التوجيهات تضمنت إعطاء الأولوية لوضع منهجية لجمع بيانات السجلات الموثوقة الخاصة بقطاع الإسكان، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

يشار إلى أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يتضمن فرض رسم سنوي على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.