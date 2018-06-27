حظر ” النقاب ” في الأماكن العامة بهولندا
قام مجلس الشيوخ بالبرلمان الهولندي، بالتصديق أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، حيث أقر المجلس مشروع القانون بالإجماع، دون ذكر نسبة محددة لعدد المصوتين.
وعن نص قانون هذا المشروع، فهو يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، مثل ” المدارس والمكاتب الحكومية والمستشفيات ” ، إلا أنه لا يمنع النساء من ارتدائه في الشوارع.
فهد[ عدد التعليقات: 975 ] نشر منذ يومين
وين الحرية اذا بيمنعون النقاب هي حرية شخصية
فيصل[ عدد التعليقات: 524 ] نشر منذ يومين
حظر النقاب صار في عدد من الدول بيقلدون بعض
عبدالله[ عدد التعليقات: 878 ] نشر منذ يومين
النقاب هو محل خلاف بين العلماء.
ثلاث من الائمه الاربعه يرجحون الحجاب-تغطيه الرأس- هو الاصح وان النقاب هو عاده.
وهذا ما هو عليه غالبيه المسلمين منذ فجر الرساله.
بينما يحاول البعض عسف الادله التي ترجح الحجاب على النقاب واحيانا اخفاء هذه الادله عن الناس.
ومن ناحيه امنيه، يمكن استغلال النقاب من قبل المطلوبين للقاونو في التخفي.