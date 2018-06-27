حظر ” النقاب ” في الأماكن العامة بهولندا

أمستردام(صدى):

قام مجلس الشيوخ بالبرلمان الهولندي، بالتصديق أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، حيث أقر المجلس مشروع القانون بالإجماع، دون ذكر نسبة محددة لعدد المصوتين.

وعن نص قانون هذا المشروع، فهو يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، مثل ” المدارس والمكاتب الحكومية والمستشفيات ” ، إلا أنه لا يمنع النساء من ارتدائه في الشوارع.