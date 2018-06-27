أول تعليق من مارادونا بعد نقله إلى المستشفى

نواف السالم(صدى):

أعلن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييجو مارادونا، أنه رفض نقله إلى المستشفى بعد مباراة منتخب بلاده ضد نيجيريا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2018.

وقال ” مارادونا ” في تدوينة له بموقع ” إنستجرام ” : ” أريد أن أخبركم أنني بخير. لم أدخل المستشفى. أثناء فترة الراحة ما بين الشوطين في مباراتنا مع نيجيريا، كان لدي ألم شديد في الرقبة، ونصحني الطبيب بالعودة إلى المنزل، لكنني أردت البقاء. كنا نلعب فكيف يمكنني أن أذهب؟ أرسل قبلاتي للجميع ” .

وكانت قد ترددت أنباء تفيد بنقل مارادونا إلى المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية، بعد أن عاش على أعصابه طوال مباراة منتخب التانجو ضد نيجيريا، التي انتزع فيها منتخب الأرجنتين الفوز في الدقائق الأخيرة منها وتأهل إلى الدور الثاني للمونديال.