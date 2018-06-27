حاسوب أصغر من ” حبة الأرز ” يعالج الأورام

واشنطن(صدى):

طوّر باحثي جامعة ” ميشيغان ” الأمريكية، أدق حاسوب في العالم، حيث لا تتجاوز أبعاده 0.3 مم×0.3 مم، الحجم الذي يعد أصغر من حبة الأرز، ويفيد في علاج الأورام.

وصُمم الحاسوب الجديد لاستشعار درجات الحرارة بدقة، حيث يقوم بتحويلها إلى فواصل زمنية محددة مع تعريف النبضات الإلكترونية، ويتم قياس الفواصل الزمنية على الشريحة مقابل فترة زمنية ثابتة، ترسلها المحطة الأساسية ثم يتم تحويلها إلى درجة حرارة.

وعليه، يستطيع الحاسوب أن يبلغ عن درجات الحرارة في مناطق صغيرة، مثل مجموعة من الخلايا البشرية، مع نسبة خطأ لا تتجاوز 0.1 درجة مئوية، الأمر الذي يفيد في علاج الأورام بشكل كبير.