بعد دعم المملكة والإمارات والكويت.. الدينار البحريني ينتعش

وكالات(صدى):

ارتفع الدينار البحريني بقوة مقابل الدولار الأمريكي في السوق الفورية خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن تعهدت المملكة والإمارات العربية المتحدة والكويت بتقديم دعم مالي للبحرين.

وانخفضت العملة البحرينية أمس الثلاثاء، إلى 0.38261 وهو أدنى مستوى لها في 17 عامًا، لتتحرك بعيدًا عن سعر الصرف الرسمي المربوط بالدولار عند 0.37608 في الوقت الذي باعت فيه صناديق تحوط السندات البحرينية وباعت الدينار في السوق الآجلة بسبب مخاوف من تنامي الدين العام للبلاد؛ فيما بلغ الدينار 0.37798 للدولار صباح اليوم.

ومن الجدير بالذكر، إنه أصدرت المملكة والإمارات والكويت، بيان مشترك، مساء أمس الثلاثاء، قائلين إنه سيتم الإعلان قريبًا عن برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البحرين واستقرارها المالي.