وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال بمؤسسة الري
كشفت المؤسسة العامة للري، عن توافر عدة وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، من حملة البكالوريوس في مجالات العلوم الإدارية والمالية والعلوم الزراعية، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:
– مهندس زراعي: درجة البكالوريس في العلوم الزراعية، ومكان العمل: مصنع تعبئة التمور.
– كاتب ” بكالوريوس ” : درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية والمالية، ومكان العمل: مصنع تعبئة التمور.
وأوضحت ” مؤسسة الري ” ، أنه يمكن التقديم على هذه الوظائف من قِبل الراغبين في العمل، وذلك خلال الفترة من 11/10/1439هـ، حتى 22/10/1439هـ، عبر الدخول على الرابط التالي:هنا
اترك تعليقاً