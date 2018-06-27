وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال بمؤسسة الري

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للري، عن توافر عدة وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، من حملة البكالوريوس في مجالات العلوم الإدارية والمالية والعلوم الزراعية، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مهندس زراعي: درجة البكالوريس في العلوم الزراعية، ومكان العمل: مصنع تعبئة التمور.

– كاتب ” بكالوريوس ” : درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية والمالية، ومكان العمل: مصنع تعبئة التمور.

وأوضحت ” مؤسسة الري ” ، أنه يمكن التقديم على هذه الوظائف من قِبل الراغبين في العمل، وذلك خلال الفترة من 11/10/1439هـ، حتى 22/10/1439هـ، عبر الدخول على الرابط التالي:هنا