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وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال بمؤسسة الري

وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال بمؤسسة الري
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للري، عن توافر عدة وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، من حملة البكالوريوس في مجالات العلوم الإدارية والمالية والعلوم الزراعية، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مهندس زراعي: درجة البكالوريس في العلوم الزراعية، ومكان العمل: مصنع تعبئة التمور.

– كاتب ” بكالوريوس ” : درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية والمالية، ومكان العمل: مصنع تعبئة التمور.

وأوضحت ” مؤسسة الري ” ، أنه يمكن التقديم على هذه الوظائف من قِبل الراغبين في العمل، وذلك خلال الفترة من 11/10/1439هـ، حتى 22/10/1439هـ، عبر الدخول على الرابط التالي:هنا

 


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