استمرار الاحتجاجات بإيران لليوم الثالث على التوالي.. والشرطة تطلق النار على المتظاهرين
أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، قيام الشرطة بـ ” طهران ” ، بإطلاق النار من مسدسات على متظاهرين لا في الهواء لتفريقهم، وذلك وفقًا لما أشارت إليه وكالة الأنباء الإيطالية ” أنسا ” .
وذلك على خلفية استمرار المواجهات والمظاهرات بطهران لليوم الثالث على التوالي، بين الشرطة ومحتجين على غلاء المعيشة وتدهور الوضع الاقتصادي.
من الجدير بالذكر أيضًا أن الشرطة الإيرانية قامت بمداهمة المحتجين والمتظاهرين في ” بازار طهران ” ، وعدد من الأسواق التجارية الأخرى التي أغلقت محلاتها أبوابها في ثالث أيام الإضراب.
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فهد[ عدد التعليقات: 916 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ينصر الشعب الايراني على النظام الخائن
فيصل[ عدد التعليقات: 491 ] نشر منذ 1 ساعة
وين حقوق الانسان من افعالهم
مغرد[ عدد التعليقات: 1791 ] نشر منذ 60 دقيقة
يا الله تنصر الشعب على معممين ايران ليت امريكا تدعم المتظا هرين