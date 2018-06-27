استمرار الاحتجاجات بإيران لليوم الثالث على التوالي.. والشرطة تطلق النار على المتظاهرين

طهران(صدى):

أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، قيام الشرطة بـ ” طهران ” ، بإطلاق النار من مسدسات على متظاهرين لا في الهواء لتفريقهم، وذلك وفقًا لما أشارت إليه وكالة الأنباء الإيطالية ” أنسا ” .

وذلك على خلفية استمرار المواجهات والمظاهرات بطهران لليوم الثالث على التوالي، بين الشرطة ومحتجين على غلاء المعيشة وتدهور الوضع الاقتصادي.

من الجدير بالذكر أيضًا أن الشرطة الإيرانية قامت بمداهمة المحتجين والمتظاهرين في ” بازار طهران ” ، وعدد من الأسواق التجارية الأخرى التي أغلقت محلاتها أبوابها في ثالث أيام الإضراب.

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