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المقاومة اليمنية تشن هجوما عسكريا على مواقع الحوثيين جنوب الحديدة

المقاومة اليمنية تشن هجوما عسكريا على مواقع الحوثيين جنوب الحديدة
فهمي محمد(صدى):

شنت المقاومة اليمنية المشتركة، صباح اليوم الأربعاء، هجومًا عسكريًا على مواقع الحوثيين في بعض مناطق مديرية التحيتا، جنوب مدينة الحديدة، غرب اليمن.

وتهدف تلك العملية العسكرية إلى تمشيط وتأمين الطريق الساحلي، باعتباره خط إمداد القوات المشتركة والتحالف العربي إلى مدينة الحديدة، فيما قامت القوات اليمنية بعمليات تمشيط في منطقة الفازة بالحديدة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 49139 ] نشر منذ 1 ساعة

الله ينصركم على عدوكم ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 916 ] نشر منذ 1 ساعة

الله ينصركم على هاذولا الارهابيين المجوس الخونة

[ عدد التعليقات: 491 ] نشر منذ 1 ساعة

الله معكم وتعود اليمن من ميلشيات الحوثي الارهابية

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