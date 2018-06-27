المقاومة اليمنية تشن هجوما عسكريا على مواقع الحوثيين جنوب الحديدة

فهمي محمد(صدى):

شنت المقاومة اليمنية المشتركة، صباح اليوم الأربعاء، هجومًا عسكريًا على مواقع الحوثيين في بعض مناطق مديرية التحيتا، جنوب مدينة الحديدة، غرب اليمن.

وتهدف تلك العملية العسكرية إلى تمشيط وتأمين الطريق الساحلي، باعتباره خط إمداد القوات المشتركة والتحالف العربي إلى مدينة الحديدة، فيما قامت القوات اليمنية بعمليات تمشيط في منطقة الفازة بالحديدة.