المقاومة اليمنية تشن هجوما عسكريا على مواقع الحوثيين جنوب الحديدة
شنت المقاومة اليمنية المشتركة، صباح اليوم الأربعاء، هجومًا عسكريًا على مواقع الحوثيين في بعض مناطق مديرية التحيتا، جنوب مدينة الحديدة، غرب اليمن.
وتهدف تلك العملية العسكرية إلى تمشيط وتأمين الطريق الساحلي، باعتباره خط إمداد القوات المشتركة والتحالف العربي إلى مدينة الحديدة، فيما قامت القوات اليمنية بعمليات تمشيط في منطقة الفازة بالحديدة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49139 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ينصركم على عدوكم ,, آمين ,,
فهد[ عدد التعليقات: 916 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ينصركم على هاذولا الارهابيين المجوس الخونة
فيصل[ عدد التعليقات: 491 ] نشر منذ 1 ساعة
الله معكم وتعود اليمن من ميلشيات الحوثي الارهابية