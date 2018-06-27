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توضيح من ” العمل ” بشأن مزاولة العاملة المنزلية لمهنة السائق الخاص

توضيح من ” العمل ” بشأن مزاولة العاملة المنزلية لمهنة السائق الخاص
عادل الحربي (صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل ، أنه لايحق للعاملة المنزلية مزاولة مهنة السائق الخاص.

وأوضح أبا الخيل أن النظام لا يمنع العاملة المنزلية من قيادة المركبة، ولكنها تعمل فقط في المهنة التي استقدمت عليها.

وأشار إلى أن العاملة المنزلية بإمكانها استخراج رخصة قيادة، ولا يحق لها العمل في مهنة السائق الخاص، مؤكدا أن الوزارة لن تتيح حاليا تأشيرات سائقة.

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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 1428 ] نشر منذ 2 ساعتين

الشغاله اضمن لورعاتكم من سائق خاص… مصائبهم مع الأطفال لا يصدقها عقل

[ عدد التعليقات: 422 ] نشر منذ 2 ساعتين

يعني تطلع رخصة وش تسوي فيها 🙂

[ عدد التعليقات: 916 ] نشر منذ 2 ساعتين

معك حق اخي نجر بن محماس الخادمة امن على الاطفال الله يحفظ اولادنا يارب العالمين

[ عدد التعليقات: 49139 ] نشر منذ 2 ساعتين

اذا العامله المنزليه معها رخصه من بلدها ويحق لها اخذ رخصه من هنا ,,

,, فما المانع ان تسوق السياره ، اكيد افضل من السائق للعائله جميع الصغار والكبار ,,,

,, اظنهم راح يعيدوا النظر في هاالموضوع ,,

[ عدد التعليقات: 491 ] نشر منذ 2 ساعتين

انا ما اري فيها مشكلة اذا طالعت رخصة

[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 1 ساعة

انا عندي الخادمة افضل بكثير من السائق انا حتى اريها كيف تعامل الاولاد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

مؤكد مع الوقت ستتاح التاشيرات

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 1 ساعة

من النار ان تكون الخادة معها سيارة اكيد بيكون بدها تسوق

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة

الامر حديث مؤكد مع الوقت الامور بتتغير

[ عدد التعليقات: 17705 ] نشر منذ 1 ساعة

وأشار إلى أن العاملة المنزلية بإمكانها استخراج رخصة قيادة، ولا يحق لها العمل في مهنة السائق الخاص، مؤكدا أن الوزارة لن تتيح حاليا تأشيرات سائقة.
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طيب ايش الفايده من منحها رخصه ومنعها من القياده ؟

[ عدد التعليقات: 1791 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب لو اخذت السياره وهربت تبلغ عنها ولا عن الخا دمه هههههههههههههههههههههه

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