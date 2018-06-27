توضيح من ” العمل ” بشأن مزاولة العاملة المنزلية لمهنة السائق الخاص
أكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل ، أنه لايحق للعاملة المنزلية مزاولة مهنة السائق الخاص.
وأوضح أبا الخيل أن النظام لا يمنع العاملة المنزلية من قيادة المركبة، ولكنها تعمل فقط في المهنة التي استقدمت عليها.
وأشار إلى أن العاملة المنزلية بإمكانها استخراج رخصة قيادة، ولا يحق لها العمل في مهنة السائق الخاص، مؤكدا أن الوزارة لن تتيح حاليا تأشيرات سائقة.
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نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1428 ] نشر منذ 2 ساعتين
الشغاله اضمن لورعاتكم من سائق خاص… مصائبهم مع الأطفال لا يصدقها عقل
أبو الوليد[ عدد التعليقات: 422 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني تطلع رخصة وش تسوي فيها 🙂
فهد[ عدد التعليقات: 916 ] نشر منذ 2 ساعتين
معك حق اخي نجر بن محماس الخادمة امن على الاطفال الله يحفظ اولادنا يارب العالمين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49139 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذا العامله المنزليه معها رخصه من بلدها ويحق لها اخذ رخصه من هنا ,,
,, فما المانع ان تسوق السياره ، اكيد افضل من السائق للعائله جميع الصغار والكبار ,,,
,, اظنهم راح يعيدوا النظر في هاالموضوع ,,
فيصل[ عدد التعليقات: 491 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا ما اري فيها مشكلة اذا طالعت رخصة
الجوهرة[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 1 ساعة
انا عندي الخادمة افضل بكثير من السائق انا حتى اريها كيف تعامل الاولاد
نهى[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
مؤكد مع الوقت ستتاح التاشيرات
ابو طيف[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 1 ساعة
من النار ان تكون الخادة معها سيارة اكيد بيكون بدها تسوق
مليكة[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
الامر حديث مؤكد مع الوقت الامور بتتغير
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17705 ] نشر منذ 1 ساعة
وأشار إلى أن العاملة المنزلية بإمكانها استخراج رخصة قيادة، ولا يحق لها العمل في مهنة السائق الخاص، مؤكدا أن الوزارة لن تتيح حاليا تأشيرات سائقة.
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طيب ايش الفايده من منحها رخصه ومنعها من القياده ؟
مغرد[ عدد التعليقات: 1791 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب لو اخذت السياره وهربت تبلغ عنها ولا عن الخا دمه هههههههههههههههههههههه