توضيح من ” العمل ” بشأن مزاولة العاملة المنزلية لمهنة السائق الخاص

عادل الحربي (صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل ، أنه لايحق للعاملة المنزلية مزاولة مهنة السائق الخاص.

وأوضح أبا الخيل أن النظام لا يمنع العاملة المنزلية من قيادة المركبة، ولكنها تعمل فقط في المهنة التي استقدمت عليها.

وأشار إلى أن العاملة المنزلية بإمكانها استخراج رخصة قيادة، ولا يحق لها العمل في مهنة السائق الخاص، مؤكدا أن الوزارة لن تتيح حاليا تأشيرات سائقة.

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