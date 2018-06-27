سيدة عربية كادت تفقد بصرها بعدما غيرت لون عينيها

أبو ظبي(صدى):

كادت سيدة إماراتية أن تفقد نعمة البصر بسبب رغبتها في تغيير لون عينيها، من خلال إجراء عملية تجميل، وهو أمر مجرم قانونًا، ولا تتم إجراء مثل تلك العمليات الخاصة بتغيير لون العينين إلا في دول أخرى.

وقصدت تلك السيدة أحد المراكز الطبية في دولة الإمارات ووجدت الرفض التام والقاطع لإجراء مثل هذا النوع من العمليات.

لكن السيد لم تيأس وذهبت وأجرت العملية في دولة أخرى، و ما إن عادت لبلادها حتى بدأت معاناتها التي كادت أن تحرمها البصر لولا العناية الإلهية ثم تدخل الأطباء في الوقت المناسب.