تعليم مكة تعلن الأسماء المرشحة للمقابلة الشخصية لوظائف ” حارس- مراسل – عامل “

نايف السالم(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة الموارد البشرية ” لجنة التوظيف ” أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية على وظائف : حارس – مراسل – عامل ، ضمن المرحلة الأولى من المسابقة الوظيفية للحراس التي أعلنتها الإدارة في وقت سابق.

وأوضحت الإدارة أنه تم الترشيح وفقًا للنقاط التي حصل عليها المرشحين في برنامج ” ساعد ” و مقر السكن.

وأشارت إلى أنه على المعلن أسمائهم الحضور في اليوم والتاريخ المحدد اعتبارًا من يوم الاثنين 18-10- 1439 هـ ، ولمدة يومين، والتواجد في مقر الغدارة من الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

ولفتت إلى ضرورة إحضار المستندات التالية:

-بطاقة الهوية الوطنية

-المؤهل

-الخبرات

-مايثبت السكن في مقر الوظيفة المتقدم لها