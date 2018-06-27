تعليم مكة تعلن الأسماء المرشحة للمقابلة الشخصية لوظائف ” حارس- مراسل – عامل “
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة الموارد البشرية ” لجنة التوظيف ” أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية على وظائف : حارس – مراسل – عامل ، ضمن المرحلة الأولى من المسابقة الوظيفية للحراس التي أعلنتها الإدارة في وقت سابق.
وأوضحت الإدارة أنه تم الترشيح وفقًا للنقاط التي حصل عليها المرشحين في برنامج ” ساعد ” و مقر السكن.
وأشارت إلى أنه على المعلن أسمائهم الحضور في اليوم والتاريخ المحدد اعتبارًا من يوم الاثنين 18-10- 1439 هـ ، ولمدة يومين، والتواجد في مقر الغدارة من الساعة الثانية والنصف ظهرًا.
ولفتت إلى ضرورة إحضار المستندات التالية:
-بطاقة الهوية الوطنية
-المؤهل
-الخبرات
-مايثبت السكن في مقر الوظيفة المتقدم لها
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