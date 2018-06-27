الجمعية الوطنية للمتقاعدين تعلن عن وظائف لحملة الثانوية والدبلوم

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الجمعية الوطنية للمتقاعدين عن وجود وظائف لحملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس ،للعمل بفروع الجمعية بالرياض ،والدمام بحيث تكون الأولوية للمتقاعدين.

وأوضحت الجمعية أن الوظائف المتاحة بمسمى مدير الشؤون المالية والإدارية ، محاسب ، سكرتير ، مسؤول تقنية معلومات.

واشترطت على المتقدم لوظيفة مدير الشؤون المالية والإدارية: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وشهادة جامعية وخبرة في نفس مجال الوظيفة لا تقل عن 5 سنوات والأولوية للمتقاعدين.

وبالنسبة للمحاسب: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وشهادة جامعية في المحاسبة وخبرة في المحاسبة المالية لا تقل عن 5 سنوات والأولوية للمتقاعدين.

والسكرتير :للعمل بفروع الجمعية في الرياض – الدمام، بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومؤهل لا يقل عن ثانوي وأن يجيد برامج الأوفيس وخبرة في نفس المجال لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال والإقامة في نفس المدينة المطلوب الوظيفة لها والأولوية للمتقاعدين.

أما شروط العمل كمسؤول تقنية معلومات: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وشهادة جامعية في نفس التخصص وخبرة في نفس مجال الوظيفة لا تقل عن 5 سنوات والأولوية للمتقاعدين.