جريمة بشعة تهز أرجاء تونس.. ذبح طفلة أمام أعين والدتها

تونس(صدى):

في جريمة بشعة اهتزت لها محافظة القيروان التونسية، أمس الثلاثاء، راحت ضحيتها طفلة إثر ذبحها من الوريد إلى الوريد بالشارع العام مأمام أعين والدتها.

قتلت الطفلة التي لم تتجاوز الثلاث سنوات من قبل مختل عقلي، اختطفها من والدتها، عندما كانت في طريقها للخضوع إلى لقاح روتيني بالمستشفى العمومي.

وأكدت والدة الطفلة أنها كانت تصطحب معها أبناءها الأربعة إلى المستشفى لإخضاع ابنتها الضحية وأخوها التوأم إلى تلقيح طبّي، وبعد نزولها من سيارة الأجرة في محطة النقل العمومي، اقترب منها شخص وقام باختطاف ابنتها من يد شقيقها الأكبر، وبدأ في ذبحها بسكين، حتى كاد رأسها أن ينفصل من جسدها.

وأثارت هذه الجريمة غضبا عارما، خاصة بعد أن تبين أن الجاني مختلا عقليا، فخرجت إلى الاحتجاج أمام مقر السلطة المحليّة، تنديدا بعدم تدخلها لإيداع الجاني إحدى المصحات العقلية.