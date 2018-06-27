الشورى يرفض توصية بإتاحة الوظائف العسكرية للنساء في وزارة الدفاع

عادل الحربي (صدى):

رفض مجلس الشورى في جلسته أمس الثلاثاء، توصية اللجنة الأمنية المقدمة على التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1438.

وتنص التوصية المقدمة من عضوي الشورى،إقبال درندري والمهندس أحمد الأسود،على: ” دراسة إتاحة عدد من الوظائف العسكرية المتخصصة للكوادر النسائية المؤهلة برتب عسكرية مختلفة وفقا لاحتياجات وزارة الدفاع، وفتح باب القبول للنساء في الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، وإتاحة الوظائف العسكرية لهن تدريجيا، تحقيقا لرؤية 2030.

وأيد التوصية 59 عضوا، وعارضها 55، فيما امتنع 11 عضوا عن التصويت.

وبرر المعارضون بأن صياغة اللجنة للتوصية جعلتها عامة وشبه متحققة.