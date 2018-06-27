سلطان بن سلمان : منتقدو ” ناطرينكم ” ساهموا في التسويق لـ ” عكاظ “

علي القحطاني (صدى):

على خلفية الانتقادات التي تلقاها سوق عكاظ، بسبب الإعلان الترويجي لإحدى فعاليات السوق مستخدما كلمة ” ناطرينكم ” ،شجع الرئيس العام لهيئة السياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان تداول المفردات المختلفة، لافتاً إلى أن سوق عكاظ ليس بمعزل عن الثقافة المحلية السائدة.

وعلق في تصريح له على الانتقادات التي وجهت للسوق بعد كلمة ” ناطرينكم ” قائلا: ” إننا جميعنا غيورين على اللغة وبلا شك اليوم العالم تغيّر وتظل اللغة مُصانة والمملكة تحافظ عليها وهناك مجمعات معنية بذلك وأهم ما لدينا هو لغة القرآن الكريم “.

وتابع : ” ناطرينكم هي كلمة متداولة في المنطقة المطلة على الخليج وأنا اشكر جميع من تداول هاشتاقات الانتقاد في هذا الموضوع ومن قسى على أن الهيئة تخترع لغة جديدة لأنهم ساهموا في التسويق للسوق ” .

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